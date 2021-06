McDonald’s Italia: Baroni nuovo a.d. dal primo agosto

Daniela La Cava 15 giugno 2021 - 11:13

Cambio ai vertici per McDonald’s Italia. Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia dall’ottobre 2016, lascia il vertice dell’azienda per andare a ricoprire il ruolo di president e chief executive officer di McDonald’s Germania e Lussemburgo, a partire dal primo agosto 2021. Alla guida del mercato italiano Dario Baroni, oggi vice president brand & customer experience.Baroni ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble nel 1999 ricoprendo diversi ruoli, dalla ricerca e sviluppo, alle vendite al marketing. Prima di arrivare in McDonald’s nel 2016, è stato marketing director della consumer business unit di Vodafone Italia. Come chief marketing officer di McDonald’s Italia, Baroni è stato un convinto promotore delle strategie digital e CRM e ha lanciato la piattaforma MySelection, che unisce l’eccellenza dei prodotti italiani con la simpatia del testimonial Joe Bastianich. Dopo un’esperienza in Operations, nell’autunno del 2020, è stato nominato vice president con responsabilità su Strategia, Field Service, Marketing, Development e Construction.