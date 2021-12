Mazziero Research: stima PIL annuale al 6,3%. Da variante Omicron impatti contenuti

Alessandra Caparello 9 dicembre 2021 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

In crescita la stima di Mazziero Research sul PIL del quarto trimestre a +0,4% da -0,1% e quello annuale passa dal precedente +6,1% a +6,3%. Non si esclude, inoltre, che si possa salire ancora di qualche decimale portandosi al 6,4 o 6,5%.Avvicinandoci ora a metà dicembre gli analisti affermano che la variante Omicron si dimostra meno insidiosa di quanto si pensasse. “Pur avendo una maggiore capacità di diffusione, gli effetti appaiono inferiori alle precedenti varianti con sintomi nel complesso non gravi e minori ricorsi a terapia intensiva. Ciò non toglie che il virus circoli molto in Europa e abbia iniziato a diffondersi celermente anche in Italia, ma il contrasto vaccinale sembra al momento porre un argine alle situazioni maggiormente critiche”. Infine, il forte incremento dei prezzi resta uno dei rischi sulla spesa dei consumatori, ma al momento non sembra incidere particolarmente. Quindi pur contemplando un ritmo degli acquisti natalizi leggermente inferiore, non dovrebbero esserci impatti tali da incidere negativamente sul PIL.