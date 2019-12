Maxi-tagli Unicredit in Italia: 5.500 esuberi e addio a 450 filiali

Titta Ferraro 3 dicembre 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Si concentreranno in Italia la maggior parte degli esuberi del gruppo Unicredit. La banca di piazza Gae Aulenti, che oggi ha annunciato il piano Team 23 che vede la riduzione dei dipendenti di 8mila unità complessive, andrebbe a ridurre il personale in Italia di ben 5.500 unità stando a fonti sindacali. A questi vanno aggiunti 500 esuberi già previsti dal precedente piano. A chiudere saranno ben 450 filiali italiane delle circa 500 totali annunciate oggi dal gruppo.Ad oggi Unicredit conta 2.868 sportelli in Europa occidentale, di cui circa 2.400 in Italia. "Non diamo dettagli su dove verranno fatti i tagli del personale - ha detto oggi Mustier - ma continueremo ad agire in maniera socialmente responsabile come fatto nel precedente piano". Il ceo della banca ha aggiunto come le trattative con i sindacati stanno iniziando adesso.