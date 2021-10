Mattone, dal PNRR oltre 54 miliardi con impatto diretto sulla rigenerazione urbana

Luca Losito 26 ottobre 2021 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Ammontano a oltre 54 miliardi di euro i capitali che – sulla base delle sei missioni che rappresentano le aree tematiche e strutturali di intervento del PNRR (Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, di genere e territoriale; Salute) – potranno coinvolgere e generare un impatto complessivo per le città italiane e il territorio nazionale.La cifra potrà superare gli 85 miliardi includendo gli investimenti nelle infrastrutture. Tali dati sono emersi nel corso della decima edizione del COIMA Real Estate Forum, evento annuale dedicato ad analizzare e approfondire le strategia e gli investimenti di sviluppo del territorioi, organizzato oggi a Roma da COIMA, gruppo italiano leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali.