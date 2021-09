Mattone: Esperia Investor, acquista quota della piattaforma di lending crowdfinding Recrowd

Luca Losito 27 settembre 2021 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Operazione importante nella filiera del mattone. Esperia Investor ha acquisito una quota rilevante di Recrowd, innovativa piattaforma per investimenti immobiliari a basso costo. Un investimento effettuato dopo un’attenta valutazione delle grandi potenzialità di crescita della realtà di lending crowdfunding.La holding di partecipazioni fondata da Emiliano di Bartolo e Antonio Ferrara, che investe in società in early-stage a elevato contenuto tecnologico prevalentemente nel settore del real estate e dei financial services, è entrata così in Recrowd, sito specializzato in lending crowdfunding immobiliare che offre investimenti accessibili.Con quest’operazione, Esperia Investor amplia il proprio portafoglio di partecipazioni societarie aggiungendo Recrowd a Monety (società di mediazione creditizia del gruppo Gabetti), G RENT (Gabetti Short Rent, società quotata all’AIM di Milano, che opera nel Mercato dell’hospitality di lusso a livello internazionale) e Brera contract (società leader nei servizi di contract nel segmento del real estate).