Mattarella teme per l'economia, Colle chiede chiarezza al governo (La Repubblica)

Titta Ferraro 30 maggio 2019 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

"Il Quirinale dà l'allarme". E' il titolo a 9 colonne in prima pagina di La Repubblica. Le tensioni finanziarie e le scadenze dei prossimi mesi preoccupano il capo dello Stao, Sergio Mattarella, che ieri ha incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’intenzione di Mattarella è quella di capire fino a che punto si debba espandere la sua inquietudine. Le elezioni del 26 maggio hanno cambiato i rapporti di forza tra le due forze che compongono il governo Conte anche se le elezioni europee sono state una consultazione che non produce conseguenze dirette sul governo in quanto il Parlamento italiano non è cambiato. Se però questi equilibri hanno subito una modifica a livello politico, rimarca oggi il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, allora devono essere gli stessi partiti a comunicarlo al Quirinale.Il quotidiano rimarca come le scadenze dei prossimi mesi sono tante. Ieri è arrivata la lettera della Ue che avvia di fatto una sorta di "pre-procedura" di infrazione per debito eccessivo. A Bruxelles è già partita la contesa per definire l’assetto dei vertici dell’Unione: dalla presidenza della Commissione a quella della Bce. In questi giorni poi si sono manifestate tensioni piuttosto acute sui mercati finanziari e nello specifico sui nostri titoli di Stato. A settembre le principali agenzie di rating saranno chiamate a esprimere un ulteriore giudizio sul debito pubblico italiano. E nello stesso periodo l’esecutivo dovrà preparare la legge di Bilancio che non si preannuncia certo agile.