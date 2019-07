Mattarella: non vi è motivo di aprire procedura, conti pubblici solidi

Titta Ferraro 1 luglio 2019 - 16:17

MILANO (Finanza.com)

"Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza a margine dell'incontro con il presidente austriaco, Alexander Van der Bellen. Mattarella ha snocciolato i numeri dei conti pubblici italiani con disavanzo di bilancio passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l’avanzo primario è passato dall’1,4 all’1,6 dal 2017 al 2018, dati che evidenziano trend positivi dei conti pubblici."In più vi è una condizione di base dell’economia italiana di grande solidità - aggiunge mattarella - . Non a caso l’Italia è la terza economia dell’Unione ed è la seconda manifattura d’Europa. Credo che il Governo italiano stia presentando alla Commissione europea tutti gli elementi per dimostrare che i conti saranno in ordine, che le indicazioni sono rassicuranti e che non vi sia motivo di aprire la procedura d’infrazione".