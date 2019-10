Mattarella: crescita azzoppata da misure protezionistiche 'fuor di luogo'

Titta Ferraro 22 ottobre 2019 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

"L’attuale congiuntura internazionale, segnata da una bassa crescita e da un rallentamento del commercio mondiale, è appesantita da misure protezionistiche fuor di luogo". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso per la consegna delle onoreficenze ai nuovi cavalieri del lavoro."I consumi delle famiglie, così come gli investimenti delle imprese soffrono l’incertezza delle prospettive. Il mercato del lavoro, pur con qualche miglioramento, continua a presentare tassi di disoccupazione elevati, che toccano livelli insostenibili tra i giovani e nel Mezzogiorno", ha detto Mattarella, aggiungendo che il nostro sistema è reso più vulnerabile da "problemi strutturali, ai quali non è certamente estraneo il funzionamento dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione a livello centrale, regionale e locale".