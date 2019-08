Mattarella: 'nuove consultazioni da martedì, partiti hanno chiesto tempo'. Dialogo M5S-Pd: si è già rischiata la lite

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2019 - 07:06

MILANO (Finanza.com)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà nuove consultazioni a partire dal prossimo martedì. Lo ha annunciato lui stesso: "Svolgerò nuove consultazioni che inizieranno nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e assumere le decisioni necessarie"."Sono possibili - ha aggiunto - solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento con accordi dei gruppi su un programma per governare il Paese, in mancanza di queste condizioni la strada è quella delle elezioni"."Il ricorso agli elettori è necessario se il parlamento non è in grado di esprimere una maggioranza di governo. Mi è comunicato che sono state avviate iniziative tra partiti. Ho il dovere di richiedere decisioni sollecite"."Anche da parte di altre forze politiche, del resto, è stata rappresentata la possibilità di ulteriori verifiche".Detto questo, "la crisi va risolta all'insegna di decisioni chiare e in tempi brevi".Riflettori puntati così sul possibile governo giallorosso PD-M5S, con il Sole 24 Ore che apre l'edizione odierna con il titolo: "Nuovo Governo, quattro giorni per l'intesa Pd-M5S"."In una giornata nervosa è partito ma in salita il dialogo M5S-Pd, con aperture sia daDi Maio sia da Zingaretti. Ma tra i due partiti è continuata una partita tattica giocata su punti programmatici come paletti fondamentali per negoziare: sul taglio dei parlamentari si è rischiata la lite. In serata dichiarazioni più distensive. Mentre Salvini insiste nel riaprire la porta ai 5 Stelle.