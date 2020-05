Matica Fintec strappa +15% in Borsa con commessa cinese

Daniela La Cava 6 maggio 2020 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

Rialzi a doppia cifra per Matica Fintec sul mercato Aim Italia, dove mostra una crescita di oltre il 15 percento. A dare gas all'azione attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (digital payment) e Governative (ID), la notizia della fornitura di moduli Financial Instant Issuance (FII) per Bank of China, una delle più importanti banche cinesi controllata dal governo della Repubblica Popolare Cinese.L’ordine di sistemi FII, si legge nel comunicato, prevede la fornitura di 301 unità di K3 per un totale di circa 550mila euro. "La richiesta del cliente - spiega ancora la nota - è di avere la consegna nel più breve tempo possibile, l’urgenza è dovuta alla situazione di emergenza pandemica che ha fatto incrementare l’esigenza di emettere card finanziarie in tempi ristretti unita alla necessità di limitare il più possibile i contatti umani".