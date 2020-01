Matica Fintec: nuovo contratto di fornitura in Kazakistan

simone borghi 8 gennaio 2020 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Matica Fintec è stata selezionata per la fornitura di sistemi Financial Instant Issuance (FII) per Halyk Bank, una delle più importanti banche del Kazakistan, mediante il partner Smartway. La Pmi Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente è stata scelta alla fine di un lungo iter di selezione cui hanno partecipato i maggiori player mondiali.L’ordine di sistemi FII prevede la fornitura di 145 unità di S3300e per un totale di circa 600mila euro. La vendita è stata il seguito di un primo ordine di 55 unità per oltre 220mila euro. Si tratta di una fornitura diretta al mercato finanziario per l’emissione decentralizzata di carte di pagamento ed è stata conclusa in collaborazione con Smartway, partner di Matica da oltre 10 anni, che si occuperà dell’istallazione e della manutenzione in loco. Smartway è infatti il distributore Matica Fintec ufficiale per l’area CIS (Commonwealth of Independent States) con uffici a Mosca, Russia e in Kazakistan.“Siamo molto soddisfatti di aver concluso il contratto con Halyk Bank quale fornitore dei sistemi FII per l’emissione decentralizzata di carte di pagamento nel Kazakistan. Essere stati selezionati a seguito di un processo in competizione con i principali player mondiali, dimostra la qualità della nostra offerta e ci trasmette fiducia per il futuro. L’accordo ha inoltre per noi una rilevanza strategica in quanto apre le porte ad un mercato dove Matica Fintec è ancora poco presente; la stessa Smartway confida che la visibilità che offre questo progetto attirerà nuovi contratti nel breve e medio termine” afferma Sandro Camilleri, presidente di Matica Fintec.