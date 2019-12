Matica Fintec: contratto da Governo peruviano per fornitura tecnologia laser

Daniela La Cava 3 dicembre 2019 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Matica Fintec, Pmi Innovativa quotata sul mercato Aim Italia, si è aggiudicata la fornitura ufficiale di tecnologia laser per l’emissione della carta d’identità peruviana, conosciuta localmente come DNI (Documento Nacional de Identificación Electronica), da RENIEC - National Registry of Identification and Civil Status. Nel dettaglio, la fornitura prevede l’installazione entro l’anno di tre sistemi laser per un valore complessivo pari a circa 100 mila euro. La società prevede che altri Governi sudamericani avvieranno bandi di gara per l’adozione di sistemi di identificazione avanzati, ai quali Matica Fintec prevede di partecipare."Si tratta di un importante passo avanti nel mercato ID (governativo) del Sud America, area geografica in forte sviluppo nell’emissione dei documenti d’identificazione ad elevati standard di sicurezza - spiega la società -. I documenti che verranno emessi saranno di grande valore e rilevanza per le autorità peruviane dal momento che non rappresenteranno solo le carte d’identità, ma le card che permetteranno ai cittadini maggiorenni di votare, fungendo pertanto anche da tessere elettorali".