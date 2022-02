Matica Fintec: chiuso contratto di fornitura in UK, titolo sale del 3% in Borsa

Redazione Finanza 7 febbraio 2022 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Movimenti in rialzo per Matica Fintech a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi il 3%. La società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a istituzioni finanziarie e governative, ha chiuso un contratto di fornitura con Tagnitecrest Limited UK per un valore di oltre 800mila euro. L'ordine consiste in due sistemi S7000Jet con tecnologia DoD, recentemente lanciati dalla società, che saranno installati presso la sede di Leyland, Lancashire in UK per l'emissione di carte di pagamento in un sito produttivo di 11.150 metri quadrati che gestisce tutta la produzione in un ambiente completamente sicuro approvato da Visa e Mastercard.La consegna di entrambi i sistemi e dei relativi servizi è prevista entro la fine del primo trimestre 2022. Si tratta della prima fornitura del nuovo sistema recentemente lanciato con una tecnologia di stampa innovativa che sta riscuotendo un grande successo sul mercato.