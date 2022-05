Matica Fintec: acquisizione di due società dal gruppo giapponese Ai Holdings Corporation basate negli Stati Uniti

simone borghi 25 maggio 2022 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Matica Fintec ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione di due società dal Gruppo giapponese Ai Holdings Corporation basate negli Stati Uniti. La transazione prevede un pagamento in parte cash e in parte in azioni.Ai Holdings Corporation, società quotata a Tokyo, entra nel capitale di Matica Fintec ricevendo il 5% di azioni ad oggi esistenti, in parte proprie e in parte di nuova emissione. Entrambi i tipi di azioni saranno cedute a Ai Holdings al prezzo di mercato dell’azione alla data del Closing, previsto entro la fine di giugno 2022.La società italiana completa così la catena del valore con soluzioni software per Digital ID e Banking e si espande con una base operativa negli Stati Uniti.Infine, è stato assunto impegno di Lock Up da parte di Ai Holdings Corporation fino allo scadere del dodicesimo mese successivo alla data di esecuzione del closing.