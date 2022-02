Matica Fintec: accordo con Thomas Greg and Sons de Mèxico per la fornitura di due sistemi per la personalizzazione delle carte bancarie

simone borghi 22 febbraio 2022 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Matica Fintec ha concluso un importante contratto di fornitura con Thomas Greg and Sons de Mèxico, per un valore di circa 750mila euro. L’ordine consiste in due sistemi S7000Jet con tecnologia DoD, il nuovo prodotto di lancio dell’azienda, che verranno installati nella loro sede di Messico City. Entrambi i sistemi verranno utilizzati al fine di migliorare le capacità di personalizzazione delle carte bancarie del cliente.La consegna dei sistemi e dei relativi servizi è prevista nel secondo trimestre del 2022. Si tratta di un nuovo ordine del sistema recentemente lanciato con una tecnologia di stampa innovativa, che sta riscuotendo un grande successo sul mercato. L’ordine segue il recente annuncio del contratto con Tagnitecrest Limited UK, per la fornitura di due sistemi S7000Jet con tecnologia DoD.