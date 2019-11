Matica: Ebitda balza a 2,2 mln nei 9 mesi, titolo in rally di quasi il 5% sull'Aim

Daniela La Cava 15 novembre 2019 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Matica, Pmi Innovativa quotata sul mercato Aim Italia dallo scorso 11 novembre, ha chiuso i primi 9 mesi del 2019 con fatturato di 10,2 milioni, in crescita del 9% rispetto ai 9,4 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente e con un Ebitda di 2,2 milioni, con un balzo del 68% da 1,3 milioni dello stesso periodo del 2018. La posizione finanziaria netta è pari a 3,9 milioni contro i 4,3 milioni nel 2018."Si evidenzia infine che, a seguito della quotazione sul mercato Aim Italia avvenuta l’11 novembre 2019, la società ha raccolto risorse finanziarie per un totale di circa 6 milioni (esclusa l’opzione di greenshoe, pari a circa Euro 0,9 milioni), con impatto positivo sulla PFN", si legge nella nota odierna.Il titolo Matica è in accelerazione sull'Aim Italia, mostrando un progresso di quasi il 5% a 1,92 euro.