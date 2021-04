Massimo Zanetti fa shopping in Ecuador, acquistata Hoja Verde Gourmet

Daniela La Cava 12 aprile 2021 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Massimo Zanetti Beverage Group, una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione del caffè, ha annunciato di avere acquistato Hoja Verde Gourmet Hovgo, con sede in Ecuador, paese produttore delle migliori qualità di caffè e cacao al mondo.“Hoja Verde Gourmet è una realtà d’eccellenza nel mondo del caffè e del cioccolato. Con sede in Ecuador, in uno dei territori di provenienza del più pregiato caffè arabica e del finissimo cacao 'Fino de Aroma', Hoja Verde Gourmet ha saputo creare dei prodotti 'premium' che si sono distinti per le materie prime di altissima qualità, l’innovazione e la sostenibilità, testimoniata dai numerosi premi ottenuti. Siamo estremamente soddisfatti di aver finalizzato tale acquisizione, con elevate potenzialità, e di inserire Café Vélez e il cioccolato Hoja Verde nel nostro portafoglio di marchi", commenta Massimo Zanetti, a.d. di Massimo Zanetti Beverage Group.