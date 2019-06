Masi sulle piste delle Olimpiadi Invernali 2026

Daniela La Cava 26 giugno 2019 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Masi, società quotata sull'Aim Italia, produttore leader di Amarone, è sulle piste delle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo l’annuncio dell’elezione di Milano-Cortina come sedi dei Giochi Olimpici Invernali 2026, Masi e la funivia Tofana Freccia nel Cielo si uniscono al plauso per questo importante risultato. Il Masi Wine Bar “Al Druscié”, alla prima fermata della funivia che dal cuore di Cortina porta a Cima Tofana 3244 m., si appresta così a proseguire il successo della prima stagione e a diventare sempre più punto di riferimento della scena Ampezzana. Il comprensorio sciistico di Tofana – Freccia nel Cielo comprende infatti la famosa pista Col Druscié A, conosciuta a livello mondiale dalle Olimpiadi del 1956 e ancor oggi protagonista indiscussa di importanti e spettacolari gare di discesa e ora nuovamente “regina” per le Olimpiadi Milano Cortina 2026."Milano-Cortina 2026 è un ulteriore motivo di orgoglio per aver scelto la ‘Regina delle Dolomiti’ come una delle sedi del progetto strategico ‘Masi Wine Experience’, finalizzato a creare luoghi ed opportunità di contatto diretto con i consumatori finali - commenta Federico Girotto, amministratore delegato di Masi -. In questa irripetibile occasione Masi si troverà al centro della scena agonistica, sportiva, mediatica, ma sarà anche sempre più protagonista di eventi lifestyle”.