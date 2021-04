Masi: cda conferma Sandro Boscaini e Federico Girotto amministratori delegati

Redazione Finanza 26 aprile 2021 - 18:03

Si è riunito oggi il consiglio di amministrazione di Masi Agricola che ha attribuito le deleghe operative per la gestione sociale, confermando Sandro Boscaini e Federico Girotto amministratori delegati alla gestione ordinaria e Bruno Boscaini consigliere con delega alle attività industriali non enologiche e logistica. Lo rende noto il gruppo veneto attivo nella produzione di vini premium in un comunicato. Il cda ha inoltre istituito il comitato controllo, rischi e sostenibilità, nominando quali suoi componenti Enrico Maria Bignami e Lamberto Lambertini, entrambi consiglieri di amministrazione non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.