Masi Agricola vince il premio Save the Brand 2019 nella categoria marketing e distribuzione

simone borghi 29 novembre 2019 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Masi Agricola, tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha vinto il Save the Brand 2019, premio ai top Italian brand nel fashion, food, furniture, per la categoria “Best Practice Marketing & Distribuzione”. Il riconoscimento è stato assegnato a Masi “per aver portato anche all’estero il proprio progetto di ospitalità e di cultura e sviluppato con Masi Wine Experience (MWE), un circuito esperienziale legato al vino”.L’evento organizzato da LC Publishing Group con la partnership di ICM Advisors ha premiato la società vitivinicola della Valpolicella che si conferma così eccellenza del Made in Italy nel settore food & beverage, dopo i successi ottenuti ai Foodcommunity Awards negli anni passati. Dopo l’apertura nel centro storico di Zurigo e a Cortina d’Ampezzo infatti, MWE è approdata a Monaco di Baviera con un’ottava location: il Masi Wine Bar nella prestigiosa Maximilianstrasse.Sandro Boscaini, Presidente di Masi Agricola, ha commentato: “Vincere il Save the Brand è per noi motivo di grande orgoglio e premia la qualità del nostro lavoro quotidiano. Quando abbiamo ideato Masi Wine Experience l’obiettivo era di comunicare i nostri vini attraverso esperienze, emozioni e l’incanto del territorio. Siamo davvero soddisfatti dei progressi maturati in breve tempo e questo ulteriore riconoscimento ci conferma che siamo sulla strada giusta: promuovere e far apprezzare il bello, il buono e il ben fatto di Masi e della sua regione nel segmento alto del mercato”.