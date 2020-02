Masi Agricola: siglato accordo di distribuzione in Usa

Daniela La Cava 18 febbraio 2020 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Masi Agricola, produttore leader di Amarone, ha sottoscritto un contratto con la società Santa Margherita USA, controllata americana di Santa Margherita Gruppo Vinicolo, in base al quale a partire dal primo aprile importerà e distribuirà in esclusiva negli Stati Uniti i vini a marchio Masi, Cantina Privata Boscaini e Masi Tupungato (vini argentini biologici)."Negli Stati Uniti il marchio Masi è molto conosciuto e ben posizionato, ma certamente riteniamo di disporre di un rilevante potenziale inespresso e siamo determinati a svilupparlo - ha dichiarato l'a.d. del gruppo Federico Girotto -. Siamo soddisfatti di questo accordo con Santa Margherita USA: perché abbiamo affidato i nostri brand alla subsidiary americana di un’azienda italiana, e non a un importatore in senso classico. È proprio questa non convenzionalità che ci ha fatto intravedere l’opportunità di realizzare questa relazione dinamica negli Stati Uniti".