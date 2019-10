Masi Agricola: Eggers & Franke nuovo distributore in Germania

Daniela La Cava 28 ottobre 2019 - 12:44

Masi Agricola ha annunciato di avere sottoscritto un nuovo contratto di importazione e distribuzione in Germania con Eggers & Franke Holding, a capo dell’omonimo gruppo, a partire dal prossimo primo gennaio."Il marchio Masi è ben presente e apprezzato in Germania da molti decenni, però presenta ancora un significativo ulteriore e più ampio potenziale di sviluppo: questo potenziale deve essere valorizzato, mantenendo un forte ancoraggio con i nostri valori di marca, di azienda e della famiglia Boscaini e in una prospettiva di lungo termine", commenta Federico Girotto, amministratore delegato di Masi.Intanto a Piazza Affari Masi si muove in rialzo: il titolo del gruppo dell'Amarone sale sull'Aim Italia di circa il 2% a 3 euro, sui massimi di giornata.