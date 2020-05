Mascherine a prezzo calmierato solo in una farmacia su quattro (Altroconsumo)

Valeria Panigada 8 maggio 2020 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

Le mascherine a prezzo calmierato di 0,61 euro (compreso Iva) si trovano solo in una farmacia su quattro. Questo il risultato dell’inchiesta condotta da Altroconsumo in 10 città italiane (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino). In linea generale la disponibilità di mascherine chirurgiche e simili è peggiorata: rispetto a due settimane fa erano presenti in due farmacie su 3 (66%) e adesso solo in una farmacia su 4 (26%). Online prezzi medi poco superiori ai 50 centesimi, spesso però bisogna fare i conti con tempi di spedizione troppo lunghi. Calano i prezzi di respiratori FFP2 e delle mascherine lavabili.Altroconsumo ricorda che l'acquisto di mascherine (anche al di fuori dalle farmacie) può rientrare tra le spese detraibili, perché fa parte delle spese mediche. Per poter recuperare il 19% della spesa, però, è necessario che sullo scontrino compaia la descrizione con macatura CE del prodotto acquistato e il codice fiscale di chi sostiene la spesa.