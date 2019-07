Marzocchi Pompe ammessa alle negoziazioni su AIM Italia: avvio previsto il 16 luglio

Alessandra Caparello 12 luglio 2019 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Marzocchi Pompe annuncia l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Marzocchi Pompe sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 1.538.750 azioni ordinarie collocate ad un prezzo di 5,20 euro per azione per un controvalore di € 8.001.500, come comunica la società in una nota. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Marzocchi Pompe S.p.A al momento dell’ammissione è pari a circa Euro 34 milioni. Il flottante è pari al 23,5% del capitale sociale della Società.La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 16 luglio 2019 e nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, Marzocchi Pompe è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, da MAINFIRST BANK, in qualità di Co-Global Coordinator, dall’Advisor finanziario Crosar Capital, dallo studio legale Bovesi and Partners, PWC come società di revisione, Terrin Associati in qualità di consulente fiscale, CDR Communication consulente della Società in materia di Investor e Media Relation e dal Dott. Matteo Tamburini dello Studio Gnudi come Consulente della Famiglia Marzocchi.