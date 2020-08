Marks & Spencer: preparano un taglio da 7.000 posti di lavoro nei prossimi 3 mesi

michele fanigliulo 18 agosto 2020 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Marks & Spencer Group (società inglese che, attraverso le sue filiali, fornisce abbigliamento al dettaglio, alimentari e prodotti per la casa) sarebbe pronto a tagliare 7.000 posti di lavoro nei prossimi 3 mesi per le peggiorate condizioni economiche a causa del coronavirus.La mossa di eliminare circa un decimo della catena di negozi, e rispettiva forza lavoro, segue un crollo del 39% del fatturato nel settore dell'abbigliamento e della casa nelle ultime 13 settimane. Un aumento del 2,5% delle vendite di prodotti alimentari non è riuscito a compensare l'impatto del covid e l'incertezza del periodo, oltreché le misure di allontanamento sociale che offuscano le prospettive future.Le azioni crescono del 2% a Londra, poiché gli investitori hanno reagito favorevolmente alla prospettiva di una riduzione dei costi.