Market mover: l'agenda macro di venerdì 31 maggio

Daniela La Cava 31 maggio 2019 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta di maggio vede in primo piano il Pil italiano relativo al primo trimestre 2019, che nella prima lettura flash che ha segnato un +0,2% t/t. Sempre dall'Italia in uscita anche la lettura sull'inflazione a maggio. Nel pomeriggio in primo piano l'inflazione in Germania (stima preliminare di maggio) e la spesa e reddito delle famiglie negli Stati Uniti.