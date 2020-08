Market mover: l'agenda di lunedì 3 agosto

Daniela La Cava 3 agosto 2020 - 07:34

Ricca di dati agenda macro di lunedì 3 agosto. Sotto la lente il Pmi manifatturiero spagnolo e italiano. Si attende anche la lettura finale del Pmi manifatturiero di luglio per Francia, Germania ed eurozona. Per gli Stati Uniti si guarda all'Ism manifatturiero e alla spesa edilizia. Tornando all'Italia, alle 18 appuntamento con i dati sulle nuove immatricolazioni di auto per il mese di luglio.