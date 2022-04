Market mover: l'agemda macro di venerdì 8 aprile 2022

Daniela La Cava 8 aprile 2022 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Lasettimana sui mercati si chiude venerdì 8 aprile con le decisioni della banca centrale indiana sui tassi. In Europa la Spagna pubblica il dato sulla produzione industriale, mentre dall'Istat arrivano gli aggiornamenti mensili sulle vendite al dettaglio per l'Italia. Nel pomeriggio dagli Usa in arrivo il dato sulle vendite e scorte all'ingrosso.