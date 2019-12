Mario Draghi al Quirinale? Salvini conferma: 'Why Not?'

Laura Naka Antonelli 12 dicembre 2019 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

"Why not", ovvero "perchè no"? aveva detto il leader della Lega, ex vicepremier e ministro dell'Interno M5S-Lega Matteo Salvini, riferendosi alla possibilità che l'ex numero uno della Bce, Mario Draghi, diventasse presidente della Repubblica. Oggi Salvini, intervistato da Affaritaliani.it, conferma il suo giudizio.Giorgia Meloni ha detto no a Mario Draghi al Quirinale... "Ma mancano due anni", ha fatto notare Matteo Salvini, intervistato da Affaritaliani.it.Lei però ha detto 'Why not'.."Appunto", ha risposto Salvini.Conferma 'Why not' Draghi al Quirinale? "Assolutamente sì", ha detto il leader del Carroccio.