Marcolin: accordo di licenza con Adidas

25 giugno 2019

MILANO (Finanza.com)

Marcolin Group, attiva a livello globale nel settore eyewear, e Adidas, protagonista nell’industria di articoli sportivi, hanno raggiunto un accordo di licenza per l’occhialeria. La partnership, che si estenderà fino al 2024, vedrà il lancio sul mercato dei primi prodotti eyewear nel 2020. Marcolin Group si occuperà del design, dello sviluppo, della produzione, della distribuzione e della vendita di modelli di occhiali a marchio Adidas Badge of Sport e Originals."Oggi lo sportswear influenza l'intero settore della moda e degli accessori e siamo entusiasti di collaborare con un marchio leggendario come Adidas. Questa partnership rappresenta un’ulteriore pietra miliare all’interno della nostra visione strategica - ha dichiarato Massimo Renon, ceo di Marcolin Group -. L’inserimento nel portfolio di un brand iconico come adidas consente di integrare la nostra presenza nell’industry dell’eyewear sportivo. L’accordo conferma la strategia mirata di Marcolin Group: legarsi a marchi moderni, globali e unici nella capacità di valorizzare il proprio DNA innovativo".