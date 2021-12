Maps, vinta gara indetta da Iren per sviluppo piattaforma software

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Maps, quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, si è aggiudicata, insieme a Enterprise Services Italia, la gara indetta da Iren relativa alla realizzazione di una piattaforma software per le analisi analitiche avanzate a supporto dei processi di pianificazione, ingegneria e manutenzione della rete elettrica in media e bassa Tensione.In particolare, il software avrà l’obiettivo di gestire l’intera rete di distribuzione elettrica del gruppo Iren e sarà accessibile da qualsiasi postazione di lavoro aziendale. La soluzione proposta diventerà punto di contatto di informazioni provenienti da più sistemi e permetterà la possibilità di svolgere analisi avanzate nel mondo della manutenzione.Il progetto, dal valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro, ha un valore per Maps pari al 35% e una durata di 4 anni, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.