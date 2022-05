Maps, vinta gara indetta da Iren per gestione comunità energetiche

Redazione Finanza 6 maggio 2022 - 06:29

MILANO (Finanza.com)

Maps si è aggiudicata la gara indetta dal gruppo Iren relativa alla fornitura di una piattaforma tecnologica software e hardware, per la gestione delle Comunità Energetiche (CER). La soluzione è finalizzata in particolare alle attività di gestione dei clienti che aderiscono alla proposta commerciale di Cer offerta da Iren Mercato. L’accordo quadro, di cui Maps sarà mandante con una quota pari al 43,6%, prevede una durata quadriennale. Lo rende noto Maps in un comunicato nel quale indica che la soluzione tecnica proposta è basata sullo sviluppo e la manutenzione di una piattaforma tecnologica integrata hardware e software, dedicata alla gestione efficiente e sostenibile della comunità energetica, sia in termini di ottimizzazione e monitoraggio dei flussi fisici, sia per il calcolo e la stima dell’incentivo economico coerente con la normativa vigente.