Maps: vinta gara da 2 mln indetta da agenzia per sviluppo mercati telematici in Emilia-Romagna

Daniela La Cava 16 marzo 2021 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Maps, Pmi innovativa quotata su Aim Italia attiva nel settore della digital transformation, ha annunciato ieri a mercati chiusi di essersi aggiudicata, in raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) con un’altra società del gruppo (IG Consulting), la gara indetta da Intercent-ER, l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna, risultando vincitrice con un’offerta contrattuale pari a 2.012.559 euro. La convenzione quadro, che avrà durata di 36 mesi, riguarda un unico lotto per la progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma applicativa a valenza regionale “SegnalER” e include altresì l’erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione della piattaforma, i quali avranno una durata massima di 5 anni.La piattaforma “Segnaler” avrà l’obiettivo di gestire integralmente il processo delle segnalazioni riferite alla sicurezza delle cure e ai sinistri delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna. La piattaforma garantirà un’interfaccia unica e integrazioni con diversi applicativi regionali ed aziendali, per consentire la rapida segnalazione delle informazioni sanitarie rilevanti, con impatti positivi sull’attività svolta dai professionisti sanitari.