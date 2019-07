Maps: vendite crescono in doppia cifra nei primi sei mesi del 2019, titolo vola a +10,6%

simone borghi 18 luglio 2019 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Partenza euforica oggi per il titolo Maps che, dopo pochi minuti, è entrato in asta di volatilità con un balzo del 10,6% a 3,965 euro. Il cda della Pmi Innovativa, quotata su Aim Italia attiva nel settore della digital transformation, ha preso visione dei ricavi gestionali consolidati al 30 giugno 2019.I ricavi, non ancora assoggettati a revisione contabile, sono pari a 8,4 milioni di euro, in crescita del +24% rispetto al 30 giugno 2018. Si registra un significativo incremento dell’incidenza dei canoni, che passa dal 16% al 24% al 30 giugno 2019. Si evidenzia che la linea di ricavi relativa al Patient Journey è storicamente caratterizzata da un fenomeno di stagionalità a favore del secondo semestre dell’esercizio.Marco Ciscato, presidente di Maps ha dichiarato: “Questi dati sono sintomo di una corretta pianificazione strategica e di importanti investimenti di ricerca e sviluppo. Tali risultati ci stimolano a proseguire sul percorso intrapreso, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di rilievo detenuta nel settore della digital transformation. Nei prossimi mesi, l’obiettivo è quello di aggregare nuove realtà che ci permettano di consolidare la nostra leadership nei settori a più alto valore aggiunto in modo da diventare un player di riferimento nel nostro settore. Per questo motivo abbiamo affidato ad una primaria società di consulenza strategica l’incarico di identificare, tra i target individuati, quelli che più velocemente possano aggiungere valore al nostro modello di business”.Si precisa che il numero massimo di opzioni da assegnare ad ogni beneficiario è stato individuato tenendo conto dei suddetti criteri di individuazione, nonché della seniority e dell’inquadramento organizzativo e contrattuale della figura professionale.Maps oggi incontrerà la comunità finanziaria con l’obiettivo di illustrare “La Roadmaps per il 2019” durante l’Investor Day che si svolgerà presso il Park Hyatt a Milano. Interverranno il presidente Marco Ciscato e l’ad Maurizio Pontremoli.