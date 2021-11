Maps: sottoscritto contratto con Asst Niguarda

Daniela La Cava 22 novembre 2021 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Maps ha annunciato che la controllata Artexe ha sottoscritto un contratto, con l’azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, una delle più grandi aziende ospedaliere italiane e punto di riferimento per l’area di Milano, a seguito di aggiudicazione, risultando vincitrice con un’offerta contrattuale pari a 575mila euro, in raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) con TapMyLife e Hi.Tech. L’accordo, di durata quinquennale, rinnovabile a scadenza per ulteriori 24 mesi, riguarda il progetto nuova accoglienza, una piattaforma informatizzata multiservizio, multi sportello e multi sede, composta da software e hardware per la gestione di tutte le fasi di informazione, accoglienza e attesa, esteso a tutti gli sportelli, sale di attesa e ambulatori dell’ASST Niguarda.Durante il periodo di vigenza del contratto, le aziende socio-sanitarie territoriali e le Fondazioni IRCCS di Milano e provincia potranno procedere all’adesione al contratto per la fornitura di una piattaforma hardware e software per il nuovo sistema accoglienza integrato per la gestione, l’organizzazione, l’indirizzamento e la comunicazione dei flussi di utenza nei vari servizi sanitari e amministrativi. Il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad 1,9 milioni al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.