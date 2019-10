Maps si rafforza nell’Healthcare con un nuovo brevetto italiano

simone borghi 4 ottobre 2019 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Maps ha ottenuto il brevetto italiano "Sistema per la verifica automatizzata di documenti medici", che riguarda il sistema di annotazione ed espansione semantica di documenti clinici alla base delle soluzioni Clinika (VAP, QDNA, e VEPE) in uso presso le Aziende Sanitarie Locali clienti dal 2013.La componente di annotazione del sistema è in grado di leggere documenti clinici quali prescrizioni, referti, lettere di dimissione e individuare i concetti medico clinici espressi all’interno dei documenti. Diversi modi di esprimere i medesimi concetti sono rilevati e unificati allo scopo di permettere la successiva fase di espansione che migliora ulteriormente la comprensione del testo collegando i concetti individuati ad altri più generali che li rappresentano o che forniscono ulteriori utili informazioni al trattamento del testo da parte delle soluzioni applicative.Seduta euforica a Piazza Affari per il titolo Maps che sale del 9% a 3,34 euro, dopo aver toccato un massimo intraday a 3,40 euro.