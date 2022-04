Maps si aggiudica la gara indetta dalla Asl di Pescara per la gestione del Radiology Information System

simone borghi 7 aprile 2022 - 10:02

Maps, attraverso la controllata IASI (software factory specializzata nei sistemi informativi integrati per la sanità pubblica e privata) si è aggiudicata la Gara RIS/PACS indetta dalla ASL di Pescara, in RTI con Philips, Marifarma FM e Sinora per la gestione del RIS (Radiology Information System) e le complesse integrazioni con il sistema HIS presente per tutti i PP.OO. territoriali della ASL di Pescara.L’accordo, di durata quadriennale, prevede da parte di IASI lo sviluppo di un sistema informativo radiologico per gestire il flusso dei dati legati ai pazienti.Le funzionalità del RIS SISWeb permettono di gestire tutta la serie di azioni o eventi che partono dall’approccio del paziente con la struttura e terminano con la consegna del referto.