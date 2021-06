Maps si aggiudica gara indetta da servizio sanitario regionale Emilia-Romagna

Daniela La Cava 4 giugno 2021 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Maps si è aggiudicata, attraverso la controllata Artexe, in veste di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Tim ed Engineering la gara indetta dal servizio sanitario regionale Emilia-Romagna relativa alla fornitura del sistema di gestione dell’accoglienza e delle attese dei pazienti nei pronto soccorso dell’azienda ospedaliero universitaria di Bologna S. Orsola-Malpighi, azienda usl di Bologna, nonché di quelli di pronto soccorso ed ambulatoriali dell’istituto ortopedico Rizzoli. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo nel settore della digital transformation precisando che l’importo complessivo di aggiudicazione è pari a circa 369 mila euro, opzioni incluse, per una durata quinquennale, decorrente dalla data di collaudo positivo delle soluzioni installate.