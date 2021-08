Maps si aggiudica gara da 399 mila euro nelle Marche

Daniela La Cava 9 agosto 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Maps comunica che Artexe, facente parte del Gruppo Maps, si è aggiudicata, in raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) con SCS Computers, controllata acquisita nell’ottobre 2020, e con Exprivia, la gara indetta dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, risultando vincitrice con un’offerta contrattuale pari a 399mila euro.L’accordo, di durata triennale e rinnovabile a scadenza per ulteriori 24 mesi, riguarda un unico lotto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un sistema digitale integrato per la gestione del percorso paziente e dei relativi servizi di assistenza tecnica e manutenzione “Full Risk”. Nel dettaglio, il Gruppo Maps si occuperà della progettazione e implementazione di tutte le componenti software ed hardware necessarie per la configurazione di un sistema digitale integrato di gestione del percorso del paziente, realizzando le interfacce e le relative integrazioni con i sistemi in uso press l’azienda ospedaliera.