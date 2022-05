Maps: avviato il programma di acquisto di azioni proprie

Alessandra Caparello 25 maggio 2022 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

MAPS, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, avvia il programma di acquisto di azioni proprie. Gli acquisti – si legge in una nota - saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo di MAPS nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Il programma di acquisto di azioni sarà effettuato per il tramite di BPER Banca nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea.