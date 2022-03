Maps: accordo vincolante per rilevare 70% capitale di Informatica e Telecomunicazioni

Redazione Finanza 30 marzo 2022 - 11:27

Maps ha comunicato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Informatica e Telecomunicazioni (“I-Tel”). Nel dettaglio, Maps rileverà una quota complessiva pari al 70% di I-Tel, mediante la compravendita di una quota parte della stessa, pari al 49,9%, a fronte di 2.903.629,8 euro e il conferimento in Maps della residua parte della stessa, pari al 20,1%, a sottoscrizione di 231.604 azioni Maps di nuova emissione al prezzo di 5,05 euro per azione, per complessivi 1.169.600 euro.I-Tel è una pmi innovativa specializzata nella digitalizzazione di processi, in particolare nel campo della comunicazione e accoglienza multicanale. Attraverso una piattaforma proprietaria di gestione e ottimizzazione della multicanalità, è in grado di fornire servizi ad un ampio portafoglio clienti del settore privato e pubblico, con una importante focalizzazione sul settore sanitario. I-Tel offre al mercato una serie di soluzioni che vanno dalla Telemedicina a strumenti di gestione delle interazioni tra cittadini e strutture, quali assistenti virtuali e contact center multicanale.