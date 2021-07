Maps: accordo per acquisizione del residuo 7,94% del capitale di Maps Healthcare

Daniela La Cava 12 luglio 2021 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Maps ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione, con le modalità di seguito meglio precisate, del residuo 7,94% del capitale sociale di Maps Healthcare, da Fabrizio Biotti e Mauro Max Di Maulo. Lo rende noto la società attiva nel settore della digital transformation in un comunicato nel quale indica che la struttura dell’operazione, che prevede per una parte preponderante il concambio in azioni Maps di nuova emissione, incorpora una valorizzazione di Maps corrispondente alle aspettative delle ricerche indipendenti (4,36 euro per azione) e al tempo stesso consente di mantenere il massimo coinvolgimento dei soci di minoranza, che rimarranno manager e diventeranno azionisti di Maps.“L’operazione ci consente di consolidare la nostra presenza nel mercato healthcare, che per il gruppo Maps rappresenta un mercato strategico e con grandi prospettive di crescita. Con questa Operazione raggiungeremo inoltre su Maps Healthcare la massima flessibilità ed efficacia operativa, che rende dunque il gruppo ancora più pronto per future operazioni di M&A nella sanità", commenta Marco Ciscato, presidente di Maps.