Manovra, risposta Italia a lettera Ue, Gualtieri: 'non c'è deviazione significativa'

Laura Naka Antonelli 24 ottobre 2019 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Il governo M5S-PD risponde alla lettera con cui il Commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici e il numero due della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, hanno chiesto chiarimenti all'Italia sulla legge di bilancio del 2020.La manovra, si legge nella missiva scritta dal titolare del Tesoro Roberto Gualtieri, "non costituisce una deviazione significativa" rispetto alle regole Ue. Viene precisato che il deficit strutturale subirà un "leggero deterioramento", dello 0,1% ma, anche, che l'output gap peggiora perché l'economia italiana sarà ancora in una situazione difficile.C'è inoltre la richiesta di 0,2 punti di flessibilità per eventi eccezionali.