Manovra, risposta Italia a lettera Ue, Gualtieri: 'con nostri sforzi ulteriore calo spread'

Laura Naka Antonelli 24 ottobre 2019 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

"Confidiamo che i nostri sforzi di consolidamento fiscale e di riforma strutturale porteranno ad un'ulteriore riduzione dello spread, producendo risparmi di bilancio sulla spesa per interessi e un ulteriore miglioramento del saldo strutturale". Così il governo M5S-PD, per la precisione il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, risponde alla lettera con cui il Commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici e il numero due della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, hanno chiesto chiarimenti all'Italia sulla legge di bilancio del 2020.Gualtieri aggiunge che le stime contenute nel Dpb (Documento programmatico di bilancio) sono "sono abbastanza prudenti", in quanto non tengono in considerazione l'impatto sul gettito fiscale del piano volto alla "promozione" dei pagamenti digitali. (piano Italia cashless).Il governo ha come obiettivo, precisa Gualtieri, di "superare di gran lunga" le stime sia del controllo della spesa sia della "tax compliance"