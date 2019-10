Manovra proroga detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e ecobonus. Lancia 'bonus facciate'

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2019 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

La manovra 2020 elenca le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e eco-bonus. E' quanto emerge dal Documento programmatico di Bilancio (Dpb) approdato sul tavolo della Commissione europea, dopo l'ok del CdM alla legge di bilancio e al decreto fiscale.La motivazione delle misure, si legge nel Dpb, è di "favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità".Le misure sono le seguenti:1) Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote annuali).2) Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l'installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari.3) Proroga per il 2020 della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione4) Introduzione per il 2020 di una detrazione dell'90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici ("Bonus facciate").