Manovra incassa ok Ue, che però avverte: 'rischio di deviazione significativa rispetto a obiettivi bilancio medio termine 2019 e 2020'

20 novembre 2019

MILANO (Finanza.com)

La Commissione (europea) è dell'opinuione che la bozza del documento programmatico di bilancio dell'Italia sia a rischio di non riuscire a essere conforme al Patto di Stabilità. In particolare, la Commissione prevede il rischio di una deviazione significativa rispetto agli aggiustamenti richiesti per gli obiettivi di bilancio di medio termine, sia per il 2019 che per il 2020". E' quanto si legge nel comunicato della Commissione. La Commissione invita l'Italia a "prendere misure affinché la manovra 2020 sia conforme al patto di stabilità". Nonostante questo, la Commissione Ue ha dato il via libera alla manovra varata dal governo M5S-PD.Oggi la Commissione europea ha presentato i suoi pareri sui documenti programmatici di bilancio 2020 degli Stati membri della zona euro, dunque anche sulla manovra del governo M5S-PD per il 2020.