Manovra, Gualtieri: obiettivo ridurre pressione fiscale con principio progressività imposte anche grazie calo spread

Laura Naka Antonelli 17 ottobre 2019 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

"L'obiettivo è quello di proseguire con la riduzione della pressione fiscale che già avviamo quest'anno e che vogliamo realizzare, a differenza della Lega, tenendo fermo il principio della progressività delle imposte". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri commenta la manovra del governo M5S-PD, in una lunga intervista rilasciata al Sole 24 Ore."Lo porteremo avanti con tre motori. Il rilancio della crescita, la riduzione del costo degli interessi che è il capitolo più inefficiente della spesa pubblica, e affrontando il grande tema dell'evasione fiscale che ha cifre insostenibili per un Paese moderno. Sugli interessi abbiamo già raggiunto risultati importanti, ieri lo spread ha chiuso a 131 punti, dai 135 di ieri, e nelle scorse ore era sceso sotto i 130 come non accadeva dal maggio 2018. Ma puntiamo a fare molto di più. E sull'evasione stiamo mettendo in campo un importante pacchetto che con il piano per i pagamenti digitali punta a promuovere la modernizzazione del Paese".