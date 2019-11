Manovra, Gualtieri apre a modifiche plastic tax e tassa auto aziendali

Laura Naka Antonelli 12 novembre 2019 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri conferma la disponibilità ad apportare modifiche alla plastic tax e alla tassa sulle auto aziendali.La plastic tax - ha detto nel corso di un'audizione sulla manovra nelle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato - "deve essere migliorata, riformulata in modo di evitare che abbia effetti negativi molto importanti sulla filiera produttiva". Il ministro ha aggiunto però anche di aver letto "stime su costo e aumento dei prezzi che sono tecnicamente e totalmente infondate"."Abbiamo avviato una riflessione tecnica, un dialogo con gli operatori del settore e auspichiamo che il Parlamento intervenga per migliorare questa misura. Mettiamo a disposizione il lavoro che stiamo facendo con gli operatori per rimodulare questa misura, salvaguardando la ratio di un intervento che disincentivi l'abuso della plastica monouso, rimoduli meglio la misura per evitare ricadute negative su un settore che noi abbiamo forte interesse che investa e mantenga la sua capacità produttiva".In ogni caso, "c'è una specificità della misura che va appronfondita e corretta e io auspico che il Parlamento assolva a questo compito".Gualtieri ha confermato inoltre di essere al lavoro "per il miglioramento della norma" sulla tassazione delle auto aziendali. "E' una misura che ha una ratio giusta che non va smarrita, che deve essere rimodulata in modo che non abbia un aggravio sulla pressione fiscale sui cittadini".