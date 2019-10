Manovra 2020, taglio cuneo fiscale graduale, arriva un Fondo. In 2020 stanziati 3 MLD

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2019 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Arriva "un Fondo per l'avvio di un percorso strutturale di riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori, le cui modalità sono da definire con appositi provvedimenti normativi". E' quanto emerge dal documento programmatico di bilancio, che è approdato al tavolo della Commissione europea, dopo il via libera arrivato nelle ultime ore dal CdM del governo M5S-PD.La riduzione riguarderà il cuneo fiscale "sul lavoro". La motivazione data alla misura è di "ridurre la pressione fiscale e il costo del lavoro"."L'impegno necessario alla riduzione del cuneo fiscale nel 2020 è valutato in 0,16 punti percentuali di Pil e 0,26 punti nel 2021". Nel 2020 verranno stanziati circa 3 miliardi di euro che saliranno a oltre 5 miliardi nel 2021.