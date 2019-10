Manovra 2020, soglia contante scende fino a 1000 euro dal 2022. Per evasori pena più grave per dichiarazione fraudolenta

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2019 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Mediazione per la legge di bilancio 2020 sul tetto al contante e sul carcere per gli evasori: le due misure confermano l'alta tensione tra Italia Viva di Matteo Renzi, che in passato aveva alzato il tetto al contante, scatenando non poche polemiche all'interno del Pd, e il M5S di Luigi Di Maio.Alla fine, la legge di bilancio per il 2020 approvata dal CdM dopo una riunione fiume durata sei ore, stabilisce che la soglia del contante scenderà da 3000 a 2000 euro e poi a 1000 euro dal 2022.Per gli evasori per ora si aggrava la pena solo per un reato, la dichiarazione fraudolenta: l'Ansa riporta che la norma inserita nel dl fiscale è un primo tassello, assicurano, su cui agganciare il pacchetto complessivo che arriverà via emendamento. Per il M5s è la garanzia che non si faranno scherzi.